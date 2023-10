Beppe Convertini vede Papa Francesco e si commuove: “Giornata indimenticabile”

Francesco Fredella 11 ottobre 2023 a

"Ho incontrato Papa Francesco e porterò questo giorno nel mio cuore". Beppe Convertini, volto di Rai1, racconta l'incontro con Papa Francesco. Per Convertini è una giornata speciale. Unica. Indimenticabile. La guerra in Medio Oriente è una delle grandi preoccupazioni per il Pontefice, come svela Convertini. "Un momento di grande commozione. Stamattina gli ho donato il mio libro, Paesi miei, edito da Rai libri", racconta il conduttore di Rai1 raggiunto al telefono.

"Gli ho augurato di viaggiare ancora tanto, magari anche in qualche luogo che ho visitato con il mio programma. Mi ha dato la benedizione e mi ha detto che è molto preoccupato per la guerra in corso in Medio Oriente", continua Convertini. "Sono cattolico da sempre e amo tantissimo Papa Francesco", ricorda ancora Convertini. "Un uomo semplice, generoso e da sempre vicino ai deboli e ai poveri". L'incontro di oggi ha cambiato la vita al conduttore di Rai1. Abito blu. Cravatta. Elegantissimo per un giorno che resterà da sempre nel suo cuore, Beppe Convertini ci racconta tutte le emozioni con un filo di voce.