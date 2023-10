Sondaggio, Ghisleri gela la sinistra: "Crisi? Vedono tutto in maniera peggiore"

02 ottobre 2023 a

a

a

Va tutto bene per gli italiani? Con questa domanda la conduttrice di In onda, Marianna Aprile, ha interrogato l'ospite Alessandra Ghisleri. Uno spazio dell'ultima puntata del programma di politica e di attualità di La7 è infatti stato dedicato al tentativo di testare gli umori della popolazione del nostro Paese. Con i numeri alla mano e in collegamento con lo studio, la direttrice di Euromedia Research ha fatto il punto della situazione e ha spiegato che, sebbene la crisi economica sia un macigno per tutti, sono per lo più gli elettori di sinistra a vedere il bicchiere mezzo vuoto.

Ritiene di essere pagato adeguatamente per il lavoro che svolge? Questa la domanda del primo cartello. "Abbiamo chiesto ai lavoratori se sono soddisfatti e se ritengono di essere pagati adeguatamente per il lavoro che svolgono. Il 53,5% ci ha detto di no, mentre il 33,1% ci ha detto di sì. Ci accorgiamo poi che quelli più scontenti sono i giovani. Questo perché, al primo impiego, le aspettative sono tante e non si ha la capacità di contrattare uno stipendio. I più soddisfatti sono gli over 65", ha spiegato la sondaggista.

Il secondo cartello riguarda invece la situazione economica in Italia. "Il 7,3% ritiene che sarà migliore nel 2024, mentre il 40,0% crede che non lo sarà", ha continuato Alessandra Ghisleri che, poi, ha chiarito meglio: "Gli unici che danno una valutazione differente...A sinistra vedono tutto in maniera peggiore, mentre nel centrodestra vedono tutti più o meno uguale rispetto alla situazione dello scorso anno, che non possiamo dire se è migliore o peggiore perché dipende dalle valutazioni personali".