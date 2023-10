Meteo "grottesco", allarme di Giuliacci: cosa ci aspetta a ottobre

06 ottobre 2023 a

La domanda è sempre la stessa da settimane: quando finisce il caldo? La situazione meteo dell'Italia e non solo è "anomala", anzi "grottesca" affermano gli esperti del colonnello mario Giuliacci che presentano le ultime proiezioni a 15 giorni. Insomma, l'arrivo dell'autunno "vero" con piogge abbondanti e temperature fresche è ancora un miraggio. "È un quadro meteo veramente anomalo (...) fa troppo caldo, c'è troppo sole e mancano praticamente del tutto le piogge. Sono pochissime le zone d'Italia dove ha piovuto abbastanza bene in settembre, mentre in questi giorni ottobrini nessuna zona del Bel Paese riceve la pioggia, se escludiamo qualche locale piovasco veramente del tutto irrisorio" si legge su MeteGiuliacci. Ebbene, "non si vede una data certa della fine di questa situazione così grottesca".

Insomma, le tendenze fino all'ultima decade di ottobre non indicano rivoluzioni nel pattern visto in questo inizio di mese. "Abbiamo avuto due perturbazioni piuttosto consistenti a fine agosto e a metà settembre, e pensavamo che fosse stata la burrasca di fine estate, nonché quella della svolta che ci traghettava dritti in autunno. Ma così non è stato", affermano i meteorologi secondo cui il riscaldamento globale ci impone un cambio di visione e che alcune certezze come quella della "rottura dell'estate", la perturbazione di fine agosto-inizio settembre che preannunciava l'autunno, non esistono più.