Fedez torna a casa: "Senza i donatori...". Il messaggio choc

Il cantante Fedez, dopo otto giorni di ricovero all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano per una doppia ulcera intestinale, è potuto tornare a casa. Il rapper è uscito dal nosocomio milanese a piedi, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni. Nel frattempo, l’amico J-Ax su Instagram ha negato le voci a proposito di una sua sostituzione nei confronti del convalescente Fedez, come giudice al talent show X Factor. «Io non so chi mette in giro queste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor». «P.S. Rimettiti preso Fede», conclude J-Ax rivolgendosi a Fedez.

Fedez migliora ma serve un sostituto a X Factor? C'è già il nome

«Sto bene, devo solo riprendermi un pochino, ho solo bisogno di riposo». Sono le prime parole di Fedez ai giornalisti che lo aspettavano all’uscita della struttura ospedaliera dove il cantante è stato ricoverato la scorsa settimana dopo che due ulcere gli avevano provocato un’emorragia interna. «Volevo solo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue: cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori oggi non sarei qui», ha aggiunto il rapper.