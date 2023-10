Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani: "Una follia", l'ultima del Pd sui migranti

06 ottobre 2023 a

Il Pd va all'arrembaggio del governo sugli sbarchi. Il tema dell'immigrazione è al centro della puntata di giovedì 5 ottobre di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La dem Paola De Micheli accusa l'esecutivo di Giorgia Meloni, puntando il dito tra l'altro sulle nuove regole per i minori non accompagnanti. Una raffica di attacchi che fa sbottare Giuseppe Cruciani: "Dovete stare zitti per 50 anni sul tema immigrazione".

Il conduttore de La Zanzara, su Radio 24, commenta: "Il Pd ha la faccia tosta di dirci oggi 'oddio ci sono 140mila migranti'", un partito che "è stato protagonista della vita politica italiana, al governo negli ultimi vent'anni e protagonista di grandi migrazioni a parte qualche piccola interruzione grazie alla ministro Marco Minniti, che ha cercato di porre qualche qualche freno".

Non solo. Cruciani afferma che il partito di Elly Schlein "vuole presentare un disegno di legge in cui si dà il permesso (il diritto di asilo, ndr) anche ai migranti climatici e a chi scappa dalla povertà", attacca il giornalista. Una scelta che riguarderebbe potenzialmente "900.000 persone in Africa", tutti possibili profughi ambientali: "Una follia, e avete il coraggio di parlare di 140mila migranti?". Insomma, il Pd "deve stare zitto per 50 anni sul tema immigrazione", conclude Cruciani con De Micheli che non entra nel merito della proposta di legge ma ribatte che l'aumento degli sbarchi è un "dato oggettivo".