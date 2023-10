Dritto e rovescio, "rubare è lecito": Cruciani travolge il rapper in diretta

02 ottobre 2023 a

A Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4, il conduttore Paolo Del Debbio dedica sempre uno spazio ai rapper, ai trapper e a tutti coloro che appartengono alle cosiddette baby gang, cioè a tutti coloro che si sentono parte di una banda di giovani che hanno a che fare con la criminalità. Ad accendere la discussione, nel corso dell'ultima puntata del talk, è stato lo scontro tra Giuseppe Cruciani e il rapper Josh Zona 4. "Non prendiamoci in giro con la musica, la musica non c'entra niente anche se spesso le cose sono intrecciate. Voi predicate come San Francesco nella musica. Il problema è se lei giustifica chi va a rubare", ha chiesto il conduttore radiofonico.

Il mantra delle baby gang : "Rubare è lecito"#Drittoerovescio pic.twitter.com/kKfZ0NSoWQ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 1, 2023

"Lo giustifico se deve andare a rubare per mangiare. Lo giustifico", ha risposto diretto il rapper. "E già siamo al primo punto. Lei giustifica chi ruba per mangiare", ha controbattuto Cruciani. "Se io vado a rubare e mi beccano fuori perché ho rubato un pezzo di formaggio e un po' di pasta vuol dire che non ho i soldi per prenderli", si è giustificato il giovane. Ma il tentativo di trovare una via di fuga di Josh Zona 4 non è piaciuto al celebre conduttore de La Zanzara che, così, è andato all'attacco. "Se qualcuno ruba per mangiare, perché ha bisogno, lei lo giustifica. Seconda cosa: lei pensa davvero che quelli che lei conosce che sono andati a rubare, che fanno musica, che si ispirano alla violenza, lo fanno per necessità?", ha domandato ancora Cruciani. "Se vanno in carcere, non li giustifico", ha risposto il rapper.