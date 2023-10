Apostolico, Sallusti smonta la polemica: "Perché ha cancellato i post?"

Luca De Lellis 06 ottobre 2023 a

a

a

La decisione di Matteo Salvini di pubblicare il video che riprende la giudice Iolanda Apostolico, presente a una manifestazione di 5 anni fa a Catania a favore dei migranti, è al centro di ogni dibattito. Un conflitto di interessi, ha sostenuto il leader della Lega, che avrebbe condotto la magistrata, lo scorso 30 settembre, a disapplicare il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per i rimpatri. Nel dibattito si è inserito anche Alessandro Sallusti, che durante la puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 ha giudicato come sconsiderato il comportamento di Apostolico. “Un magistrato non è un cittadino come un altro” grida l’ospite della conduttrice Lilli Gruber, smentendo la tesi contraria sostenuta in precedenza dal collega Massimo Giannini.

"Lo scandalo è la telecamera?": Cruciani a valanga, sinistra all'angolo

“Per esempio, se un magistrato dice che io gli sto antipatico, non può giudicare né me, né tutto ciò che è attinente a me perché ha espresso un giudizio dal quale doveva astenersi”, ragiona il direttore de Il Giornale. Che poi assolve Salvini, spostando l’attenzione su un altro punto considerato da lui cruciale: “Il problema non è il video, ma è che un magistrato che ha espresso delle posizioni abbia poi giudicato nel merito di quello per cui era andata a manifestare”. Sallusti, peraltro, non ha potuto esimersi dal notare un dettaglio sospetto: “La magistrata si è affrettata a cancellare i post nei quali si lasciava andare a opinioni sul tema, perché l’ha fatto?”. E poi ancora, “ha tentato di giustificarsi in modo ridicolo dicendo che era lì per tutelare l’ordine pubblico”.

L'affondo di Chirico alla giudice: "Li rimette a piede libero e prima..."

Ma la domanda che molti si fanno è: da quale fonte Salvini ha tirato fuori quel video? Esistono dei dossier per tenere sotto scacco i magistrati? Ecco la replica di Sallusti: “In questo caso non c’è stato bisogno di scandagliare la vita di Apostolico, perché nessuno è andato ad aprire i cassetti della magistrata o a curiosare nella sua camera da letto. Lei si è offerta al pubblico sia andando a quella manifestazione, sia postando sui social aperti al pubblico delle sue considerazioni”.