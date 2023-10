Migranti, l'affondo di Chirico alla giudice: "Li rimette a piede libero e prima..."

06 ottobre 2023 a

Un solo obiettivo: fare sul serio nella lotta agli scafisti. Blindare l'accordo con Tunisi, stringere l'asse con Londra per rilanciare una lotta ai trafficanti che vada anche oltre i confini dell'Unione europea. A Granada nasce il patto a 6 tra Italia, Gran Bretagna, Francia, Albania, Olanda e Commissione Ue. E la novità emersa in terra andalusa vede Giorgia Meloni tra i protagonisti. Il messaggio del premier è chiaro: sul dossier migranti l'Italia "è tutt'altro che isolata in Europa". Intanto monta la polemica della sinistra sul caso Apostolico. Il video che ritrae la giudice di Catania, che non ha convalidato il fermo di tre migranti, mentre prende parte a una manifestazione del 2018, oltre a fare il giro del web, ha anche fatto sì che la sinistra iniziasse a gridare al dossieraggio.

"Lo scandalo è la telecamera?": Cruciani a valanga, sinistra all'angolo

Il tema è stato lanciato sul tavolo del dibattito a Stasera Italia, il talk-show di approfondimento giornalistico guidato da Nicola Porro. Tra gli ospiti Annalisa Chirico. "Il governo sta tentando con alcune norme sul fronte della facilitazione dei rimpatri, sul fronte dei Cpr, di tenere fermi quelli che hanno precedenti penali, quelli ritenuti socialmente pericolosi", ha detto la giornalista. L'ospite di Porro è stata anche autrice di una stoccata: "Poi ti arriva l'attivista o giudice di Catania e li rimette a piede libero e andava prima a manifestare". ha concluso.