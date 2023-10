L'Aria che Tira, Feltri è nauseato: “C'è qualche magistrato cog***ne, certe sentenze fanno piangere"

03 ottobre 2023 a

a

a

Lo scontro tra politica e magistratura si ripete ancora una volta sul caso dei migranti e la sentenza del Tribunale di Catania. L’argomento viene trattato nel corso della puntata del 3 ottobre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da David Parenzo, che chiede un commento sulla vicenda a Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale: “Fino alla nausea abbiamo raccontato questo scontro. La cosa pazzesca è che tutti parlano male dei magistrati, ma nessuno interviene a fare quelle modifiche che forse potrebbero giovare alla giustizia. Io questo non lo so, perché non sono un tecnico, ma indubbiamente a volte si leggono delle sentenze che fanno piangere, più che ridere. Non penso che i magistrati agiscano in malafede, i magistrati usano il loro cervello e sappiamo che non tuti i magistrati sono dei sapienti, c'è anche qualche coglione”.

La solita sinistra che cerca di fare politica tramite la magistratura

Viene chiesto conto a Feltri della decisione di Iolanda Apostolico, il giudice del tribunale siciliano, che ha spiegato i perché di quella sentenza: “Non sono un tecnico, non sono un esperto, però tutto sommato quello che dice la magistrata sull’applicare la legge non è del tutto sbagliato. Se la legge dice quello non vedo perché criticarla, se la legge non va bene la si cambi invece di polemizzare di continuo e sembrare degli straccivendoli. Modifichiamo la legge e finita la fiera”.

La Tunisia prende a schiaffi l'Ue sui migranti. “Carità”, l'annuncio raggelante

Poco dopo è andato in scena un siparietto tra Parenzo e Feltri: "Ti voglio bene, nonostante abbiamo discusso più volte, ti ho voluto invitare subito per vedere come stavi e stai bene. Sono felice, torniamo a litigare come ai bei tempi così so che stai bene. Mandami a quel paese!”. Il direttore se la ride: “Non ce l'ho fatta neanche a morire e nonostante questo ho ricevuto una montagna di necrologi. Litigo solo sulle tue provocazioni, che non sono mica da poco, oggi mi sono divertito, mi è piaciuta la trasmissione”.