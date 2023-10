Dimartedì, Parenzo non si tiene su Meloni-Giambruno: "In quella famiglia..."

04 ottobre 2023 a

"In quella famiglia si parla così". L'espressione usata da Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni, per indicare i flussi di migranti verso l'Italia ("transumanza", ha detto a Diario del giorno del Tg4) e per cui si è scusato diventa lo spunto per generalizzazioni "politiche" a Dimartedì, su La7. Il gioornalista Davide Parenzo interviene nel programma di Giovanni Floris, martedì 3 ottobre, e commmenta un vecchio video, quello in cui Meloni spiega che se "uno è nomade deve nomadare". "Fa capire il contesto, si vede che in quella famiglia parlano così... - attacca il conduttore de L'aria che tira - Si vede che nella casa del presidente del Consiglio è normale usare il termine nomadare con un senso ironico, e parlare di transumanza che, come sappiamo tutti, è un temrine attribuito agli animali".

Parenzo non ha dubbi: "Il fatto che" il termine in questione "lo usi il marito del presidente del Consiglio diventa un fatto politico". Giambruno, continua, "ha il diritto di fare il giornalista, però ci sono degli esempi del passato in cui alcune mogli hanno fatto ad esempio dei passi indietroafferma Parenzo che ricorda le scelte di Barbara Palombelli quando il marito Francesco Tutellii era sindaco di Roma, e della consorte di Enrico Letta. "Ora nessuno chiede a Gianmbruno di cambiare, faccia quello che deve fare, però che utilizzi questo linguaggio francamente fa impressione", conclude Parenzo.