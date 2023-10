Stasera Italia, Porro travolge la protesta di Torino: non è accettabile

03 ottobre 2023 a

La protesta degli studenti a Torino ha segnato la giornata politica. Il premier Meloni è stato contestato e si sono verificati accesi scontri in piazza. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 3 ottobre su Rete4. All'inizio della trasmissione le parole del conduttore Nicola Porro che ha difeso il diritto a manifestare ma ha fermamente condannato le modalità della protesta.

"Il presidente del Consiglio Meloni può andare a Torino alla conferenza dei presidenti di Regione? - si chiede Porro nello studio di Rete4 - Il presidente del suo partito Meloni poteva andare a Palermo a fare un comizio? E ancora gli studenti, sia a Palermo cha a Torino, possono manifestare contro il presidente del Consiglio dicendo che non è benvenuta? La risposta ovviamente è sì a tutte e tre le domande. Però c'è modo di manifestare, così come c'è modo di presentarsi in piazza. La libertà di manifestazione dev'essere inviolabile e dev'essere anche garantita dalla legge. Questa non era una manifestazione autorizzata ma pur non essendo autorizzata quello che vediamo in queste immagini non è evidentemente accettabile. Ma non dalla parte della reazione dello Stato ma dal punto di vista di come si è manifestato in piazza".