Piazza pulita, Piantedosi svela il retroscena sulla Tunisia: stretta tra due fuochi

Emergenza migranti, se n'è parlato nel corso della puntata di Piazza pulita in onda il 5 ottobre su Rete4. Ospite di Corrado Formigli è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha parlato delle azioni che sta mettendo in campo la Tunisia per arginare il flusso di migranti nel Mediterraneo. Per Piantedosi è rivelato un retroscena sul presidente tunisino, Kais Saied.

"Saied manifesta una grande dignità nazionale del suo popolo - ha detto il ministro Piantedosi a Formigli - Ma è chiuso tra due fuochi: quello di chiedere aiuto e, allo stesso tempo, salvaguardare la dignità di una nazione e di un popolo che non vuole apparire troppo dipendente dai soldi dell'Occidente. Comunque ci vuole molta pazienza e noi preferiamo avere pazienza e dare supporto a un Paese come la Tunisia che è molto collaborativa. Da lì quest'anno sono arrivate 80-90mila persone ma almeno altre 50mila sono state fermate. Insomma la Tunisia è molto impegnata nel tentativo di fermare queste partenze. Può farlo e noi sosterremo il fatto che possa fare di più".