L'autunno si fa desiderare e l'Europa è sottoposta a un'anomalia meteorologica che sta preoccupando esperti e appassionati del meteo. Questa straordinaria situazione non è una questione di preferenze personali, ma un fatto oggettivo che richiede attenzione, speigani i meteorologi del team del colonnello Mario Giuliacci che rispondo alla domanda più comune: quando arriverà l'autunno "vero"? Un anticiclone di dimensioni notevoli di origine africana continua a dominare la scena meteorologica europea da diversi giorni, si legge sul sito MeteoGiuliacci , portando solo un modesto raffreddamento tra giovedì 5 e venerdì 7 ottobre. Tuttavia, le temperature rimangono sopra la media, lontane dagli standard autunnali. Ancora più preoccupante è l'annuncio di un nuovo aumento delle temperature a partire dalla domenica 8 ottobre, confermando che l'ondata di calore persiste e le preoccupazioni crescono.

La grande incognita ora è: quando finirà questa situazione? Gli esperti meteo che analizzano le previsioni a medio e lungo termine sono concordi nell'affermare che nei prossimi 10 giorni non ci saranno significativi cambiamenti. In altre parole, fino a metà ottobre, sembra che l'alta pressione continuerà a dominare, portando un'estesa fase di tempo stabile. Questo quadro è preoccupante, soprattutto perché ci troviamo in un periodo che statisticamente dovrebbe essere tra i più piovosi dell'anno.

Questa situazione meteorologica europea è "estremamente preoccupante" oltre inusuale, dato che l'autunno dovrebbe essere caratterizzato da perturbazioni frequenti e ben organizzate. Al contrario, al momento non si osserva alcuna traccia significativa di piogge. La pioggia è stata scarsa in molte parti del continente, e quando è arrivata, è stata spesso accompagnata da violenti temporali, che non hanno risolto i problemi legati alla siccità in alcune zone del Meridione. Nel frattempo, il Settentrione ha evitato una situazione più grave grazie ai temporali di luglio, agosto e settembre. In sintesi, l'autunno tarda ad arrivare in Europa, lasciando molti interrogativi e preoccupazioni sul tavolo per gli esperti del meteo e per chiunque sia abituato a un cambio di stagione più marcato.