La Stampa, indiscrezione-bomba. Salta la direzione di Giannini: "Con Discovery..."

Secondo un'indiscrezione dell'ultimissima ora, Massimo Giannini non sarà più il direttore de La Stampa. A rivalarlo è stato Il Foglio. Stando a quanto si legge, il quotidiano di Torino di proprietà di casa Agnelli avrebbe deciso un cambio di vertice. Spunta anche il nome del sostituto: a guidare il giornale sarà l'attuale vicedirettore Andrea Malaguti, il 57enne bolognese da oltre un decennio a La Stampa. Come riporta Dagospia, Massimo Giannini tornerà a fare l'editorialista per la Repubblica. Ma non è tutto. Secondo il sito curato da Roberto D'Agostino, si vocifera già di un suo programma su Discovery.