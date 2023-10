Belve, Raoul Bova inciampa sul congiuntivo: "Che...". Fagnani lo salva

04 ottobre 2023 a

Una nuova puntata di interviste rock. Altre formidabili "zampate". Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, è tornata con un nuovo colpaccio. Ospiti in studio: Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tra battute e rivelazioni, non sono mancati dei fuori programma e degli imprevisti. In particolar modo, nel corso della chiacchierata con l'attore romano, la padrona di casa ha dato il meglio di sè. Con piglio e ironia, Fagnani ha chiesto a Raoul Bova di raccontare dei retroscena. Se, nella prima parte, l'attore si è sentito alle strette quando la sua interlocutrice gli ha chiesto di ripetere i dieci comandamenti; nella seconda è stato l'italiano a farlo inciampare.

Parlando del divorzio dalla sua prima moglie, figlia del celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, Francesca Fagnani ha chiesto: "Il periodo più difficile penso sia stato all'inizio. Stava finendo il suo matrimonio e lei ha avuto tutti i riflettori accesi su di lei, che è una cosa abbastanza inedita perché lei è una perosna abbastanza riservata. Ha temuto potesse danneggiare la sua carriera?". L'attore, dopo averci pensato un attimo, ha risposto: "Non mi sarei separato". La conduttrice ha rincarato la dose: "No, dico quel tipo di attenzione mediatica, non la decisione sua, che è legittima".

"Si fanno i conti con quello che si sente dentro. Non c'è niente di più importante di quello che senti dentro. Se succede qualcosa, che succedi...", ha risposto Raoul Bova, sbagliando il congiuntivo. Dopo un primo momento di silenzio, l'attore si è reso conto dell'errore e ha detto sorridendo: "Che succeda! Tempo un po' sbagliato". Francesca Fagnani ha cercato di rompere il momento d'imbarazzo e ha detto: "Guardi, qua vale tutto".