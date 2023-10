Fuori dal coro, Giordano è stufo di vedere tragedie come Mestre: ora basta

04 ottobre 2023 a

a

a

La tragedia del bus si poteva evitare? E’ questa la domanda che si fa Mario Giordano nell’aprire la puntata del 4 ottobre di Fuori dal coro, il talk show del mercoledì sera di Rete4. Il giornalista non ‘urla’ come suo solito, ma pone degli interrogativi: “Stasera mi sento fuori dal coro perché vorrei vivere in un Paese in cui le strade sono sicure e i guardrail non sono di cartapesta, pensate un po’ come sono strano. Non so se questo avrebbe potuto o potrebbe evitare le tragedie come quella di Mestre, ma so che davanti a questo dolore è nostro dovere farci delle domande e non vedere più scene così”.

Porro spiazza tutti con un editoriale a sorpresa: cosa dice sull'incidente a Mestre

Viene poi mandato in onda un servizio che fa il punto della situazione e che riferisce una testimonianza agghiacciante sullo stato del tratto stradale: “Al centro delle indagini sulla tragedia di Mestre c’è lo stato del guardrail, vecchio di 70 anni e arrugginito, doveva essere sostituito. Non è riuscito a fermare la corsa del pullman che quindi è volato giù dal cavalcavia. E infatti l’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso conferma che era troppo vecchio e andava sostituito, spiegando che era da rifare completamente”.