Mestre, “l'elettrico prende fuoco velocemente”. Cosa rivela Salvini sull'incidente

Matteo Salvini si espone sull’incidente di Mestre, in cui hanno perso tragicamente la vita 21 persone. “Sto in contatto con l’assessore, non è un problema di guardrail evidentemente. Ho sentito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulle condizioni dei 15 feriti tra cui 5 sono ancora in condizioni preoccupanti e poi è presto per dare commenti. Ho sentito che i Vigili del Fuoco parlavano delle batterie elettriche che prendono fuoco più velocemente, più rapidamente di altre forme di alimentazione. Questo, non so se c’entri o non c’entri, lascio ai tecnici la risposta ma in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico forse uno spunto di riflessione si deve fare” le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture a Sky Tg24.

Il leader della Lega ha poi proseguito: “Io è vero sto lavorando al nuovo codice della strada ma eventi come questo credo - sottolinea Salvini - non credo siano imputabili a velocità o distrazione. Ogni anno sulle strade italiane perdiamo più di 3 mila vita. Abbiamo approvato nuove norme per il codice della strada, spero che entro Natale diventino legge”.