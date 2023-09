L'Aria che Tira, spread e migranti per fermare Meloni. Giubilei: “Uno più uno…”

29 settembre 2023 a

Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, figura tra gli ospiti della puntata del 29 settembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Il padrone di casa interroga Giubilei sulle ‘frizioni’ interne al centrodestra in merito alla manovra finanziaria: “All’interno della maggioranza c’è una discussione, come è fisiologico che sia quando c’è da discutere una manovra, è avvenuto in tutti i governi. C’è un contesto internazionale complesso, la coperta è abbastanza corta, all'interno della maggioranza c'è una discussione che è fisiologica”.

“C’è un attacco all’Italia?” chiede in maniera netta Parenzo. Giubilei replica così: “Ci sono una serie di segnali che fanno presupporre, sul tema dell'immigrazione e sui temi economici, che ci sia una volontà politica da parte di una fetta dell'Unione Europea di attaccare l’Italia, questo credo di sì. Nel 2011, quando cadde il governo Berlusconi, tutti venivamo etichettati come complottisti, poi Sarkozy scrive un libro e ammette nero su bianco che c’era stata una volontà politica di Francia e Germania di far cadere Berlusconi. Oggi sta accadendo che sul tema dello spread ci sono dei segnali particolari. Il tema dello spread, nel dibattito mediatico e politico, con questa frequenza, guarda caso lo avevamo sentito nel 2011. Sui migranti è uguale, arrivano tutti i migranti e poi, mentre si discute in Europa, ci sono le Ong battenti bandiera tedesca che stanno nelle acque territoriali italiane”. La chiosa di Giubilei è semplice: “Uno più uno fa due…”.