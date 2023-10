Cristoforetti striglia gli ambientalisti: "Eco-ansia? Rimboccatevi le maniche"

01 ottobre 2023 a

Samantha Cristoforetti 1 e gli eco-ambientalisti 0. Nel corso di un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli e diffusa su Youtube e sui social network, l'atronauta ha affrontato il tema del cambiamento climatico. La celebre aviatrice italiana non si è trattenuta e, piuttosto che schierarsi dalla parte dei giovani che lamentano un disinteresse per il Pianeta, li ha incitati all'azione e al pensiero concreto. Sollecitata dal conduttore radiofonico a dire la sua sull'eco-ansia, termine con cui si indica la preoccupazione legata al destino ambientale della Terra, Cristoforetti è stata schietta.

"Ogni tanto mi dicono che i giovani sono disperati perché hanno difficoltà a immaginarsi il futuro a causa del cambiamento climatico. È un problema serio, una crisi importante, ma la risolviamo. Abbiate fiducia, rimboccatevi le maniche. Guardate a questo problema non con paura paralizzante ma con motivazione", ha detto rivolgendosi direttamente a tutti i ragazzi che, sui social, guarderanno la sua intervista.

Per Cristoforetti lamentare un problema non è sufficiente. "L'eco-ansia. Basta con l'eco-ansia. L'ansia trasformiamola in una voglia di trovare soluzioni ai problemi. Si troveranno", ha continuato. Poi la conclusione: "Voglio lanciare un messaggio di fiducia. Meno ansia e più fiducia nella nostra capacità di risolvere questi problemi. Non sto dicendo che è una cosa facile. Costa, necessita di investimenti, di sviluppo tecnologico, di innovazione e di capacità organizzativa, ma non è impossibile. Si fa, si fa. Nei tempi lunghi ne usciamo".