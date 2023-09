Tirrenica, Donzelli fa impazzire "gli ambientalisti con la villa a Capalbio": si farà

Christian Campigli 26 settembre 2023 a

Cambia lo scenario, ma la musica resta sempre la stessa. Una lenta, noiosa e stonata litania contro lo sviluppo, contro il popolo (che, solo a parole, vorrebbe difendere) e contro il lavoro. In costante difesa dei radical chic da caminetto. La sinistra regala l'ennesima dimostrazione della distanza siderale tra i dirigenti dem e le persone comuni, gli imprenditori, gli operatori del mondo del turismo. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, durante il suo intervento al Tuscany Hall ha parlato anche della cosiddetta Tirrenica, la strada che dovrebbe unire la provincia grossetana con quella massese. Un'opera attesa mezzo secolo.

L'esponente di Fdi ha chiaramente affermato che si tratterà di una autostrada o di una superstrada in base a dei requisiti tecnici dei quali si occuperà il Ministero. ”La dedicheremo ad Altero Matteoli. Verrà adeguata l'attuale Aurelia solo se i lavori porteranno un'effettiva miglioria. No ad accrocchi. Altrimenti meglio costruire una strada nuova. Ci dispiace per gli ambientalisti con la villa a Capalbio”. Apriti cielo. Non si contano gli interventi in difesa del luogo simbolo dell'intellighenzia progressista. Assolutamente contraria a una strada a lunga percorrenza che rischi di “sciupare” il panorama da godere dal proprio terrazzo. “L’ipotesi di un’autostrada in Maremma è tramontata ormai da tempo, grazie al grande lavoro messo in campo dal fronte del No sui territori coinvolti. - hanno affermato Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente, e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana - A oggi, l’unica opzione percorribile è quella dell’adeguamento dell’Aurelia. Un intervento quanto mai urgente, considerando l’altissima incidentalità di una lingua d’asfalto già di per sé pericolosa e, negli ultimi anni, totalmente abbandonata al proprio destino”.

Rincara la dose il deputato Pd Marco Simiani. “Le recenti dichiarazioni del deputato di Fdi Donzelli sulla trasformazione della Tirrenica in autostrada hanno suscitato preoccupazione in tutti i livelli istituzionali e politici”. Non poteva mancare il commento del sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini. “Donzelli quando parla del nostro comune e dei radical chic mi ricorda i miei figli quando erano piccoli: quando facevano dei brutti sogni, gli dicevo che avevano gli incubini. Ecco mi sembra che anche Donzelli abbia gli incubini”. La solita sinistra, sempre dalla parte dei radical chic, ormai distante anni luce dagli interessi del popolo, dei lavoratori e degli imprenditori.