Chicco Testa non si tiene. Attivista all'angolo: "Non sono una scienziata"

12 settembre 2023 a

a

a

La sinistra ha sposato la causa "green" e vuole combattere per contrastare la crisi climatica e tutelare le energie. Fin qui, nulla di strano. Il problema sorge nel momento in cui le opposizioni iniziano a sostenere schiere di attivisti che parlano senza fornire dati veritieri sull'inquinamento. L'ideologia ecologista, anche nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, è stata smontata in diretta tv. Protagonisti dello scontro sono stati Chicco Testa e un'ambientalista di Ultima Generazione.

Boom di cause per tutelare l'ambiente: più di 2000 in soli cinque anni

Al centro del dibattito, come intuibile dalla premessa, il rispetto dell'ambiente e del pianeta Terra. "Le soluzioni ci sono. Ci sono soluzioni più efficienti", ha esordito l'attivista, lasciando sperare agli interlocutori che avesse a disposizione dei dati oggettivi che sostenessero la sua tesi. "Non sono una scienziata né un ingegnere energetico. Ci sono delle persone che lo sanno, che andrebbero ascoltate invece di continuare a investire nel fossile. L'anno scorso l'Italia ha speso 60 miliardi di euro nel fossile", ha continuato, mettendo subito le mani avanti.

Cosa mangia in diretta l'attivista per il reddito. Del Debbio di sasso | GUARDA

Chicco Testa, ospite in studio, non si è trattenuto. "Se ci sono delle soluzioni me le deve dire. Dove ha investito l'Italia nel fossile? Mi vuole parlare di qualche sussidio energetico?", ha chiesto. Quindi l'ex Segretario nazionale di Legambiente ha rincarato la dose: "Mi faccia qualche esempio... Chi li ha investiti questi 60 miliardi? L'Italia riscuote 40 miliardi di tasse dal fossile. Il nostro Paese non fa nessun investimento sul fossile. Lei non sa rispondere alle domande".