Migranti, Zanicchi scuote la Germania: "Li salvi e poi li scarichi a casa tua"

01 ottobre 2023 a

Uno sfogo che risale a dieci anni fa e che, però, suona più attuale che mai, "Sui migranti cara Europa ci lasci soli. Facile per Francia e Germania lasciare il problema a noi, accusandoci di razzismo", diceva Iva Zanicchi nel 2013. Oggi, ospite a Dritto e rovescio, l'ex europarlamentare azzurra, non sembra aver cambiato opinione in merito alla gestione degli sbarchi. "Una dichiarazione che potrebbe essere stata fatta stamattina", ha commentato il conduttore Paolo Del Debbio.

"Noi siamo un braccio nel Mediterraneo. Poi il solito problema. L'Europa che si prende carico, la Germania che poi in questi ultimi tempi ha detto delle cose...": così ha esordito Zanicchi, alludendo ovviamente alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che sabato ha annunciato il rafforzamento dei controlli ai confini del suo Paese. "Non si possono dire le parolacce, vero?", ha chiesto l'ex azzurra a Del Debbio. Quindi la cantante ha tolto il freno: "Ha fatto delle ca**ate. È onorevole che tu possa finanziare le navi che salvano i migranti in mare, ma poi dove li metti?", ha chiesto.

E ancora: "Dove li scarichi? Te li porti in Germania. Te li tieni te. Non li mandi in Italia che ne abbiamo già troppi", ha aggiunto, scatenando l'applauso del pubblico. "Bisogna avere pietà di queste persone che muoiono in mare. Ma tu, nave tedesca, te ne devi prendere carico e teli porti là. Giorgia Meloni si sta battendo per questo. Bisogna essere duri. Andare in Europa e battere i pugni davvero. Facevano da padroni la Francia e la Germania e noi eravamo il fanalino di coda", ha concluso.