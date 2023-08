Iva Zanicchi elogia Meloni. La bordata alle opposizioni: "Sempre pronti a..."

28 agosto 2023 a

Iva Zanicchi è tornata a raccontarsi attraverso una lunga intervista rilasciata a Il Giornale. Dal carattere forte e sempre pronta a dire tutta la sua verità, la cantante ha svelato ai lettori i suoi piani per il futuro e il suo sogno nel cassetto. "Ho in cantiere di fare il coach dei bambini nel programma Mediaset con Gerry Scotti, 'Io canto'; poi sono in trattativa per una trasmissione, sempre su Mediaset, ma è ancora tutto da definire", ha detto. Non poteva di certo mancare una domanda sulla politica, argomento da sempre caro all'opinionista. Dopo l'atteso elogio al premier Giorgia Meloni, Zanicchi si è anche concessa un commento sulle attuali opposizioni, offrendo il suo punto di vista senza tanti peli sulla lingua.

"Sono una sua fan, una ammiratrice di Giorgia, non faccio mistero nel dirlo": così ha esordito Iva Zanicchi quando le è stato domandato di esternare il suo parere sul governo e sul Presidente del Consiglio. La cantante ha continuato: "E aggiungo anche che lo sono sempre stata, anche prima che diventasse premier". Per la celebre opinionista, Giorgia Meloni "è una donna molto tenace, preparata, decisa, deve lottare".

Quindi la voce del brano "Zingara" è passata agli auspici: "Le auguro di riuscire ad andare avanti". Impossibile per Zanicchi non dire la sua sulle opposizioni: "Perché purtroppo gli avversari politici che ha, da sempre sono pronti a sbranare chiunque sia al governo. Questa è una cosa orribile che abbiamo solamente noi italiani". "Per cui, deve lottare tantissimo con gli avversari. Ma, attenzione, avrà anche dei nemici interni, perché la gelosia è sempre in agguato", ha aggiunto. Non è mancata la solita ironia della conduttrice televisiva: "Posso fare una battuta? È una donna... non con le p***e, ma con le t***e! È una tosta, lavora tantissimo, è sempre in giro, sono una sua fan convinta e determinata", ha concluso.