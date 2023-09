Meteo, "evento estremo". L'esperto mette in guardia sull'ottobre caldo

29 settembre 2023 a

Un'ondata di caldo fuori stagione, un "evento 'estremo'". Il meteo non smette di sorprendere. Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com andiamo verso una "escalation continua di record di caldo: dopo luglio, agosto e settembre, probabili nuovi record pure a ottobre”. Questo a causa dell'espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale di notevole potenza che da Marocco e Algeria punta l'Europa occidentale, spiega il meteorolgo. Che accadrà? “Avremo dunque nuovamente un flusso di aria eccezionalmente calda e umida per il periodo, di diretta estrazione subtropicale dapprima su Portogallo, Spagna e Francia, con marginale interessamento anche dell'Inghilterra. Successivamente verranno investite Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, area alpina, infine anche Polonia, area Baltica e in generale Europa orientale fino a raggiungere persino l'area di Mosca (pur attenuata), a metà della prossima settimana”.

I modelli previsionali fanno pensare a "questa onda di calore come evento estremo (chiaramente relazionato al periodo, ricordiamo che siamo ormai a ottobre): le temperature in atmosfera libera a circa 1500m potranno risultare sopra la media anche di 8-10°C.” Ma il caldo record coinvolgerà anche l'Italia? “Nei prossimi giorni sono previste temperature massime davvero notevoli, fino a punte di 34°C sulla Francia sud-occidentale, picchi di 35-36°C su Spagna e Portogallo se non addirittura superiori sull'Andalusia; in Marocco si potrebbero nuovamente raggiungere i 40°C. Si tratterebbe di valori record per ottobre". Ma "chiaramente anche la nostra Penisola sarà investita dal flusso caldo subtropicale, soprattutto il Centronord dove ci attendiamo le anomalie maggiori", avverte Ferrara.

Nel dettaglio sono "previste per almeno altri 4-5 giorni temperature massime da piena estate con punte di oltre 28-30°C. Valori ancora più anomali previsti in quota sulle Alpi dove si raggiungeranno temperature che sarebbero di per sé già fuori misura anche in estate: previsti fino a 12-13°C a 2.800 metri, 9-11°C a 3.000 metri", afferma l'esperto di 3BMeteo. Significativo lo zero termico, la quota dove la temperatura raggiunge gli 0 gradi: "Sarà a quote inevitabilmente molto alte, in genere intorno ai 4300-4500m ma fino a sfiorare i 4600-4800m sulle Alpi occidentali". Valori del tutto anomali.