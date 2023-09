Giletti, indiscrezione-bomba: c'è la data del ritorno in tv. Doppio progetto in Rai

30 settembre 2023 a

a

a

Molto si è detto e molto si è scritto di Massimo Giletti. Dopo la chiusura anzitempo del programma di politica e di attualità di La7, Non è l'Arena, il conduttore è scomparso dai radar. Qualcuno ha ipotizzato che il giornalista stesse programmando di essere il diretto erede di Mara Venier, che ha annunciato da poco che questa sarà la sua ultima stagione di Domenica In; qualcun altro, invece, ha persino parlato di un tentativo di riproporre in Rai il contenitore che prima calamitava l'attenzione del pubblico di Urbano Cairo. Ma nulla di questo, per ora, sembra essere stato confermato. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, infatti, Giletti sarà al timone di serate evento di natura "istituzionale".

"Al Tg di La7...": Mentana chiama in diretta, Giletti di sasso

Il ritorno di Massimo Giletti in tv ci sarà il 3 gennaio su Rai 1. In quell'occasione il giornalista condurrà uno spazio pensato per festeggiare i 70 anni della tv e i 100 anni della radio. La serata aprirà a una serie di festeggiamenti che dureranno tutto l’anno e in cui saranno coinvolti anche due grandissimi del mondo dello spettacolo: parliamo di Pippo Baudo e di Renzo Arbore. Il secondo appuntamento con Giletti ci sarà il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, Rai 1 proporrà una serata speciale per commemorare le vittime dell’Olocausto e a ripercorrere la tragica pagina della storia del Novecento sarà proprio il giornalista.