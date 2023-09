Trump straccia Biden nei sondaggi. Melania rinegozia l'accordo matrimoniale

29 settembre 2023 a

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Post-Abc News per la Casa Bianca, Joe Biden è indietro di 10 punti rispetto a Donald Trump. l'attuale presidente degli Stati Uniti continua a perdere terreno mentre aumenta l'insoddisfazione per la sua gestione dell'economia e dell'immigrazione. A destare preoccupazione, come più volte emerso, sarebbe soprattutto l'età di Biden, che non garantirebbe così sicurezze. Ora, ad attirare l'attenzione della stampa e dei media americani sarebbe però un'altra notizia che riguarda Melania Trump, la moglie del tycoon.

Dov'è Melania Trump? Cosa c'è dietro l'ultimo aereo. Il mistero si infittisce

Melania Trump ha rinegoziato l'accordo prematrimoniale con Donald Trump in vista di una potenziale seconda vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha appreso in esclusiva il New York Post. "Lo ha fatto dietro le quinte con il suo team. Solo che stavolta è un 'post nup', non un pre nup", ha detto la fonte del tabloid. Sarebbe in realtà la terza volta che l'ex first lady rinegozia i termini economici del suo matrimonio. Al centro, stavolta, sono un miglioramento del futuro finanziario del figlio Barron e condizioni favorevoli anche per lei in termini di soldi e proprietà immobiliari.