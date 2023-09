Silvio Berlusconi, colpo basso di Francesca Pascale a FI: "Senza di lui..."

29 settembre 2023 a

Nel giorno del Silvio Berluscony Day per celebrare la nascita del Fondatore di Forza Italia a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber, compare Francesca Pascale. "Ricordo Silvio Berlusconi con moltissimo affetto, un sentimento di rispetto e nostalgia. Non mi è affatto piaciuto come il suo partito ha tentato di ricordarlo addirittura provando a usare un suo ologramma, dà molto la misura di quello che Forza Italia riesce a fare senza Silvio Berlusconi, ed è molto triste", è la stilettata al partito nella puntata del programma di La7 di venerdì 29 settembre.

Nel mirino della ex compagna del Cav, divenuta un'attivista dei diritti Lgbt, c'è anche Matteo Salvini. "E' un male per la politica italiana", dice del segretario della Lega che recentemente ha perso la causa per diffamazione per un post di Pascale. La quale non si aspetta scuse: "Ci mancherebbe - dice a Gruber- Anzi, chiedo scusa a Matteo Salvini per aver postato sui social una dichiarazione che non aveva mai fatto. Era accompagnata da un commento banale, 'Preferisco votare Paperino', che ribadisco, perché penso che Salvini sia il male per la politica italiana e per il governo stesso, visto che è l’unico a fare opposizione ai suoi alleati”.

Si parla anche dell'ormai spot di Esselunga, su cui Pascale - oggi unita civilmente alla cantante Paola Turci - non lesina una lettura politica: "In queste due settimane la politica invece di preoccuparsi di emergenze si è occupata dello spot pubblicitario di un supermercato di nord e centro Italia: è il metodo sovranista che per confondere i cittadini quando non sanno come risolvere i problemi. Il problema è che Meloni può esprimere ogni parere che vuole ma in questo caso si usa anche uno spot pubblicitario per fare politica sovranista attaccando le famiglie non considerate tali dai politici di destra".