Lucarelli, assalto al governo Meloni: "L'unica sostituzione etnica da temere"

A Piazzapulita, il talk-show di politica e di attualità di La 7, grande spazio è stato dato all'intervista di Selvaggia Lucarelli condotta da Corrado Formigli. In particolar modo, oggetto di discussione è stato l'operato del governo Meloni. Pronta a snocciolare tutte le polemiche che, da quando è stata eletta premier, hanno riguardato Giorgia Meloni, Lucarelli non si è lasciata sfuggire l'occasione di un assalto alla leader di Fratelli d'Italia, ripartendo dalle accuse di familismo che tanto hanno infiammato la sinistra e i media.

"Il problema fondamentale di Giorgia Meloni riguarda questo suo familismo compulsivo. Ha questo cerchio magico intorno di parenti per due ragioni fondamentali: uno perché si fida di loro e due perché non si fida di nessuno. C'è un tema di accentramento del potere. Lei, con la sua famiglia che si spartisce tutta una serie di ruolo, ha un potere più concentrato. Si ritrova in questa situazione imbarazzante per cui ha questa cerchia di neocamerati, nel senso che sono persone che condividono la camera con lei", ha detto Lucarelli. Poi il conduttore Corrado Formigli ha mostrato alla sua interlocutrice e al pubblico la famosa vignetta di Natangelo che ritrae Arianna Meloni a letto con un uomo di colore. "Questa vignetta è stata strumentalizzata e ha offerto a Giorgia Meloni la possibilità di praticare il vittimismo", ha continuato la firma de Il Fatto Quotidiano.

Lo spot della pesca e i migranti, l'uscita di Lucarelli gela Formigli

Formigli è passato ad affrontare la questione dei migranti e delle Ong tedesche ma Lucarelli ha interrotto il conduttore e ha detto: "Permettimi la battuta: adesso l'unica sostituzione etnica in atto è al governo. Tutti quelli che non sono imparentati con Giorgia Meloni, vengono mandati via". Dunque la frase choc: "Questa è l'unica sostituzione etnica che dobbiamo temere",