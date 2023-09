Natalia Paragoni nella bufera. "I Bitols": lo scivolone le costa caro

29 settembre 2023 a

Natalia Paragoni è finita nell'occhio del ciclone per aver commesso un errore. In particolar modo, l'influencer e volto tv, divenuta celebre grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, ha scritto in maniera sbagliata il nome del gruppo più famoso della storia della musica internazionale: i Beatles. Diventata mamma da poco e innamoratissima del suo Andrea Zelletta, dj ed ex tronista, Natalia ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae il soffitto di una stanza e ha scritto: "Ginevra (la figlia neonata ndr.) è amante dei Bitols". Lo scivolone è stato subito riportato da alcune pagine sui social e ha già fatto il giro del web.

buongiorno con un nuovo gruppo chiamato i bitols pic.twitter.com/TJFxMd8lLm — m vs uni (@itsmc17) September 29, 2023

"Ginevra è amante dei Bitols. Ormai Yellow Submarine la sa a memoria", ha digitato la neomamma. La frase, con tanto di errorone, ovviamente l'ha fatta finire nel mirino degli haters e degli utenti in generale. "Buongiorno con un nuovo gruppo chiamato i Bitols", si legge sui social. "Ditemi che è un gruppo per i bambini e non quello originale", "C'era un ragazzo che come me amava i Bitols e i Rollinstons", "Comunque io talmente paranoica che quando scrivo qualcosa in inglese (ma anche in italiano) vado a controllare se ho scritto bene tipo 20 volte": questi alcuni dei commenti apparsi in rete.