Esselunga, Porro non si tiene: "Spot fluidi" e opposizione all'angolo

27 settembre 2023 a

a

a

Lo spot di Esselunga sta facendo dicutere molto. Nel video pubblicitario diffuso dalla catena di supermercati c'è una bambina, figlia di genitori separati, che porta una pesca al papà e gli dice che è da parte della mamma per tentare di riunire la famiglia. Sul tema si è espressa oggi il premier Giorgia Meloni che ha definito il filmato "molto toccante". Il caso ha aperto l'ultima puntata di Stasera Italia, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, ed è stato oggetto dell'editoriale di Nicola Porro. Il conduttore e giornalista ha ricordato alle opposizioni, che oggi hanno gridato allo scandalo, quanto sia poco lungimirante parlare di strumentalizzazione dei sentimenti dei bambini.

"Preferisce le Ong all'Italia?". Migranti, bordata Porro alla Germania

"I social si conoscono, si infiammano per poco però si sono infiammati anche i politici. Il presidente del Consiglio, dopo aver visto le reazioni, ha detto 'Mi è piaciuta moltissimo questa pubblicità e la trovo molto toccante'. Evidentemente questa frase di Meloni su Twitter non è piaciuta all'opposizione, all'opposizione su uno spot, su una bambina che dà una pesca al papà e cerca di riunire una famiglia separata", ha detto Porro. Poi è andato dritto al punto e ha tirato in ballo Pier Luigi Bersani: "Abbiamo visto spot di tutti i tipi: fluidi, non fluidi. aperti, alti, bassi. Ma questo, evidentemente, non andava bene a Bersani che ha detto 'Mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali'".

Il vero motivo dei fondi alle Ong: Paragone svela il "calcolo politico" di Scholz

Quindi ha continuato: "Mi viene un po' da ridere perché la memoria è corta, come quella del pesciolino Nemo perché se uno ricordasse come chiusero la campagna elettorale Bersani con una bambina di quattro anni, abbracciandola e dicendo 'Questa bambina è il nostro futuro'. Una bambina ghanese. Non saranno scopi commerciali ma forse politici", ha concluso.