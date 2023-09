Stasera Italia, Nicola Porro contro la Germania: sui migranti preferisce le Ong

26 settembre 2023 a





Fondi tedeschi alle Ong, il premier non li manda giù. E se ne parla anche durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 26 settembre su Rete4. Il conduttore Nicola Porro lancia una provocazione che, però, appare come una vera e propria bordata al governo di Berlino. La Germania preferisce le Ong all'Italia?

"Il titolo di stasera è se la Germania preferisce davvero le Ong all'Italia - ribadisce Porro in apertura di trasmissione - Si tratta evidentemente di una provocazione perché le cose sono più complesse di così. Anche se il finanziamento che hanno ricevuto alcune Ong per fare salvataggi in mare da parte del governo tedesco ha fatto molto discutere e arrabbiare il governo Meloni. Faccio due considerazioni: questi sono finanziamenti del 2021 che erano stati congelati per due anni e vengono improvvisamente scongelati oggi. Seconda c0nsiderazione: questi finanziamenti arrivano anche nei confronti di organizzazioni italiane, penso a Sant'Egidio, che però fa un lavoro completamente diverso che è quello di dare una mano agli immigrati regolari per integrarsi nel Paese. Queste cose, però, non sono state digerite dal governo e, in particolare, dal premier che ha scritto la famosa lettera al Cancelliere Scholz".