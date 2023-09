Paragone svela il "calcolo politico" di Scholz: il vero motivo dei fondi alle Ong

26 settembre 2023 a

A Stasera Italia la puntata si è aperta su un tema caldo, quello dei finanziamenti pubblici erogati da Berlino alle Ong. Il premier Giorgia Meloni ha ricordato al cancelliere Olaf Scholz che il governo italiano è impegnato nel far fronte a una pressione migratoria eccezionale e che sostenere le organizzazioni che operano nel salvataggio in mare e nell'accoglienza ha un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze. Ospite di Nicola Porro, Gianluigi Paragone ha fatto il punto della situazione e ha svelato il calcolo politico che nascondono i fondi destinati dal governo tedesco alle Ong.

"La Germania finanzia le Ong che è dato dalla crescita di Alternative für Deutschland, che è un partito di destra e che nell'equilibrio, anche in vista delle elezioni europee, fa paura alla componente di sinistra della maggioranza di Scholz stesso", ha detto Paragone, interrogato sulla decisione della Germania di finanziare le Ong. Poi il giornalista ha spiegato che cosa nascondono i fondi erogati dal governo tedesco: "Scholz cosa fa? In un dato momento storico scongela questi fondi e lo fa in questo momento. È chiaro che lo schiaffo non è direttamente all'Italia, è indirettamente all'Italia perché in qualche modo siamo interessati, siamo noi il primo porto di accoglienza", ha concluso, sottolineando la coincidenza tra la mossa della Germania e le elezioni europee.