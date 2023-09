Kate Middleton spiazzata dai sondaggi. "Non è più la più amata": chi la supera

16 settembre 2023 a

Kate Middleton ha perso consenso. È questo quanto emerge dagli ultimi sondaggi. La notizia, oltre a catalizzare l'attenzione dei giornali e dei media, spiazza soprattutto la principessa del Galles. Prima di lei solo la regina Elisabetta aveva ottenuto percentuali altissime di popolarità. Ora, c'è stato un vero e proprio ribaltone. Se fino a poco tempo fa il principe William stava sempre un passo indietro rispetto alla moglie, adesso i dati cambiano le carte in tavola. L'indagine di YouGov vede il futuro Re in testa alla classifica.

Cosa pesa nel recente sondaggio condotto da YouGov che registra la popolarità dei reali d'Inghilterra? Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata forte l'influenza di Spare, il libro di memorie in cui il principe Harry racconta numerosi retroscena sulla sua vita e sulla sua famiglia. Tuttavia, i dati confermano che gli inglesi reputano che Kate possa essere una formidabile Regina consorte.

Il sondaggio, che risale all'inizio del mese di settembre, ha reso noto che il reale più amato dai cittadini inglesi è il principe William, che ha ottenuto il 74% delle preferenze. Non è Kate Middleton a stare in testa alla classifica. La principessa del Galles, infatti, ha ottenuto solo il terzo posto, con il 72% dei voti. Lo scorso marzo, in un altro sondaggio, Re Carlo aveva guadagnato solo la terza posizione, con il 63% dei voti, seguito dal principe Edoardo (58%) e dalla regina Camilla (48%). Il principe Harry aveva ottenuto il 25% e Meghan Markle il 22%. Un misero 7% per il principe Andrea.