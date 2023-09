Matteo Messina Denaro “sarebbe morto”. Bomba a Quarto Grado sul boss

23 settembre 2023 a

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma: i medici stanno valutando la sospensione dell'alimentazione forzata con il sondino. L'ex boss di Cosa Nostra, catturato dai Ros il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell’Aquila e le sue condizioni di salute erano peggiorate nei giorni scorsi: il 61enne è affetto da un tumore al colon. Già da qualche giorno non riusciva ad alimentarsi in maniera autonoma e infatti lo scorso 12 settembre erano state sospese le cure e mantenuta solo la terapie per il dolore. Ma Quarto Grado, programma televisivo di Rete4, ha dato un importante aggiornamento nella puntata del 22 settembre.

Messina Denaro sta per morire? La soffiata sulla terapia del dolore

“Non abbiamo ancora l’ufficialità, ma la notizia che abbiamo ricevuto è la seguente. Sarebbe morto Matteo Messina Denaro, che era in coma irreversibile già dall’8 agosto nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. Tra le altre in giornata erano stati stoppati tutti i provvedimenti alimentari nei confronti del boss. La conferma ufficiale potrebbe arrivare solo nelle prossime ore, perché ci sono delle questioni legate da un lato all’organizzazione, dall’altro a questioni di sicurezza”, la notizia lanciata in diretta dal giornalista Vito Francesco Paglia sul padrino della Mafia.