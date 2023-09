Matteo Messina Denaro, condizioni di salute serie: "Parenti stretti in ospedale"

11 settembre 2023 a

Si aggravano le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, ricoverato nella cella per detenuti all’ospedale dell’Aquila. L’ex boss di Cosa Nostra ha subito un intervento l’8 agosto per una occlusione intestinale, ma i medici sono preoccupati per il tumore al colon, a uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le condizioni generali. Messina Denaro è stato catturato il 16 gennaio scorso, a Palermo, ed è ricoverato da oltre un mese, trasferito dal carcere di massima sicurezza dove si trovava al 41 bis.

Messina Denaro sta per morire? La soffiata sulla terapia del dolore

Secondo gli ultimi aggiornamenti, si tratterebbe di condizioni serie ma stabili per Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa nostra, al 41bis, secondo quanto emerge, avrebbe ricevuto le visite di alcuni parenti stretti in questi giorni. Pur nell’aggravamento generale del quadro clinico, Messina Denaro al momento non rischierebbe la vita nell’immediato, hanno fatto sapere dall’ospedale. Per l’ex latitante la terapia del dolore è stata riadattata così come accade per tutti i pazienti che rispondono allo stesso modo, hanno spiegato dal nosocomio aquilano.