Fiorello, bordata a Schlein: "Non la capiscono. Qualcuno le spieghi il Pd"

23 settembre 2023 a

a

a

Fiorello è pronto a tornare in tv. Presto partirà la seconda edizione di VivaRai2, il programma mattutino che accompagna il risveglio degli italiani. In occasione del Festival della Satira, che si tiene a Forte dei Marmi, il mattatore ha raccontato il suo modo di satireggiare, di scherzare proprio a partire dalle vicende politiche e dai personaggi politici e ha svelato il metodo di lavoro che lui e la sua squadra hanno scelto. Tra una spiegazione e l'altra, però, al cabarettista è sfuggita una battuta su Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che ha suscitato l'ilarità degli utenti sul web.

Doppio progetto per Fiorello: "Qualcosa bolle in pentola"

"Cosa c'entri tu con la satira politica?", è stato chiesto a Fiorello. "Intanto sono il primo di tutti. Sono il primo a satireggiare, io con il mio gruppo. Satireggiamo perché ci svegliamo per primi, apriamo i giornali per primi. Noi alle quattro siamo già attivi. Bene o male, quello che c'è da dire, quello che c'è da satireggiare, lo facciamo noi", ha spiegato lo showman, alludendo proprio al fatto che VivaRai2 sia uno dei primi programmi a proporre una rassegna stampa e, quindi, a commentare le notizie della giornata.

"Nelle scuole...": Fiorello rivoluzione VivaRai2. La rivelazione su Sanremo

"Noi dettiamo l'agenda degli altri comici. Ci occupiamo proprio di quello che esce sui giornali. Noi cominciamo dal pomeriggio precedente per capire dove si va a parare", ha continuato. Poi il comico ha fatto un esempio: "Ora dove si va a parare?", ha chiesto. "Meloni in Europa, Renzi in Europa, Letta in Europa", ha detto. Quindi la battuta sulla segretaria dem: "Il Pd di Schlein che non sa ancora che strada prendere. Purtroppo non la capiscono. Qui c'è Barbascura che spiega benissimo (divulgatore e comico ndr.). Potrebbe spiegare il Pd a Schlein".