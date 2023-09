Otto e mezzo, l'annuncio di Ottavia Piccolo. Specchia la gela con una battuta

21 settembre 2023 a

Otto e mezzo con sorpresa. Nella puntata andata in onda il 20 settembre su La7, ospite di Lilli Gruber è stata l'attrice Ottavia Piccolo che si è lasciata andare a un edorsement nei confronti del Pd e del suo segretario Schlein in particolare. Si parlava della capacità della sinistra dem di affrontare in modo adeguato l'emergenza immigrazione. E Ottavia Piccolo ha detto: "Elly Schlein sta facendo bene e può cambiare un po' le cose nel Partito Democratico. Io ci credo molto e mi vado a iscrivere al Partito democratico. Non l'ho fatto fino ad ora ma Elly Schlein mi dà fiducia e sicurezza".

Proprio quel momento interviene Francesco Specchia, giornalista di "Libero" e ospite della Gruber in collegamento da Milano. Specchia gela Ottavia Piccolo con una battuta. "E' il momento sbagliato - la incalza Specchia - Va controcorrente ma è giusto che segua il proprio istinto. Io la signora Piccolo la ammiro molto. Ho visto tutti i suoi film, da Metello a Zorro".