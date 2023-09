Fiorella Mannoia, salta l'evento all'Arena di Verona: "Sto male"

Alice Antico 20 settembre 2023 a

L’evento “Una Nessuna Centomila” giunto alla sua seconda edizione ed in programma all’Arena di Verona per il prossimo 26 settembre, è stato rimandato al 2024. La causa? Fiorella Mannoia, direttrice artistica dell’evento, non sta bene. Ad “Una Nessuna Centomila”, evento realizzato per sensibilizzare sulla violenza di genere, avrebbero partecipato, oltre a Fiorella Mannoia, anche artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Elodie, Francesca Michielin e tanti altri. "Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards”, ha scritto la cantante sui suoi profili social. Poi ha aggiunto: “Certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie".

Anche Ferdinando Salzano, fondatore Friends & Partners e organizzatore dell’evento, ha detto la sua a riguardo: “La presenza di Fiorella, davanti e dietro le quinte, è a tutti gli effetti imprescindibile. Non possiamo pensare di realizzare lo spettacolo senza di lei". Questo cambio di programma ha portato con sè un cambio di palinsesto su Rai2, portando ad anticipare la prima puntata di "Belve" di Francesca Fagnani, che dunque esordirà ufficialmente martedì 26 febbraio in prima serata su Rai2.

Tuttavia, alla notizia data dalla cantante romana non tutti hanno reagito in modo solidale ed anzi molti utenti del web hanno scatenato sui social la propria ira nei confronti di Fiorella, ma soprattutto del fatto che “c’è chi ha preso i biglietti da tempo per l’evento”. Ad ogni modo l’evento è a tutti gli effetti annullato, anche se “i biglietti resteranno validi per la nuova data che verrà comunicata al più presto”. Sarà anche possibile chiedere eventuale rimborso su Ticketone. Infine, resta confermata la campagna per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza italiani e sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere.