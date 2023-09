Morgan tra i giudici di X Factor 2023. Bugo: "Non è un cantante"

14 settembre 2023 a

Bugo contro Morgan, ancora. Il cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, è noto al grande pubblico anche per la lite avuta con l'autore di "Altrove" sul palco di Sanremo nel 2020, quando Morgan - ora giudice a X Factor 2023 - ha cambiato il testo del brano in gara "Sincero" accusando il partner di essere maleducato e irriconoscente. Così oggi, intervistato dal Corriere di Bergamo, Bugo non ha perso l'occasione per togliersi l'ennesimo sassolino dalla scarpa.

"C’è chi dice che grazie a Morgan sono diventato famoso - ha risposto Bugo - Ma vai a fare lo stesso giochetto a Vasco, Tenco o Paoli. Cambiare il testo della tua canzone è peggio di un insulto". Anche sulla carriera artistica di Morgan, Bugatti ha qualcosa da dire. "Non fa dischi da una vita, non esiste discograficamente. Bisogna chiedere ai promoter perché lo invitino". Poi l'affondo: "Non è un cantante ma un personaggio, come Malgioglio".

Stasera va in onda la prima puntata di X Factor 2023 e Morgan siede tra i giudici insieme ad Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. Conduttrice la cantante Francesca Michielin. Il programma va in onda su Sky e Now, e c'è da aspettarsi che la presenza di Morgan riserverà al pubblico intrattenimento artistico e colpi di scena.