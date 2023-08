Caso Morgan, tutti contro il cantante. Marracash lo fulmina così

Alice Antico 28 agosto 2023 a

La grande scenata di Marco Castoldi, in arte Morgan, nei confronti del pubblico durante lo spettacolo "Battiato - Segnali di vita e arte" a Selinunte è ormai già virale su tutti i social media. I video pubblicati da alcuni spettatori, infatti, sono ormai noti e mostrano un "monologo" dell'artista stizzito che si rivolge alla platea insultandola. "Siete venuti a rompere i cog***** a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi…”, ha detto Morgan. E poi ancora: “La società è una mer*a fatta da voi, state zitti, avete rotto il caz*o, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio...Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez” ha proseguito.

Nonostante il cantautore si sia poi scusato per le parole utilizzate, molti sono stati i volti noti che hanno dato un parere personale, pubblicamente, sulla vicenda. Sul profilo social di X-Factor, in aggiunta, moltissimi utenti hanno chiesto che Morgan fosse sostituito come giudice della prossima edizione dopo il comportamento da lui messo in atto. Il botta e risposta più diretto, però, c'è stato nelle scorse ore con Marracash che, dopo essere stato citato nel duro sfogo di Morgan, ha risposto a tono con una storia sul suo Instagram ufficiale: "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più". Ma Marra non è stato il solo a scagliarsi duramente contro Morgan: oltre a lui, anche Selvaggia Lucarelli ci è andata giù pesante, commentando quanto fosse assurdo “Che ancora oggi (a Morgan) vengano giustificate certe azioni”. Tommaso Zorzi, dal canto suo, ha visto la questione in maniera diversa, sostenendo che “È ormai chiaro ed evidente che Morgan non stia bene”. E poi, dulcis in fundo, hanno preso parola i Pinguini Tattici Nucleari, che già in passato si erano espressi su quanto fosse sbagliato, da parte di un artista, scagliarsi contro il suo pubblico. Quanto successo a Selinunte è stata l'occasione per la band di tornare sull'argomento: "Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live”, si legge. E poi ancora “In queste ultime ore gira online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione”. Infine, la grande lezione: “Fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità. Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di cogl***aggine, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista".