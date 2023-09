Messina Denaro sta sempre peggio: sospesa la chemioterapia. Il motivo

13 settembre 2023 a

Si aggravano sempre di più le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila dove è sottoposto alla terapia del dolore per il tumore al colon giunto al quarto stadio da cui è affetto. A L’Aquila ci sono la figlia Lorenza Alagna, che di recente ha chiesto di potere avere il cognome del padre, e la sua legale, e nipote, l’avvocata Lorenza Guttadauro. La figlia lo ha potuto vedere seppure con le misure di sicurezza mentre la legale ancora non ci ha parlato. Ma è lì per eventuali istanze urgenti. Messina Denaro è ricoverato dallo scorso 8 agosto all’ospedale San Salvatore in Abruzzo dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per un blocco intestinale. Da allora il boss 62enne viene alimentato per via parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato a vista da decine di agenti penitenziari.

L’aggravamento delle condizioni di salute del padrino di Cosa Nostra ha portato lo staff medico dell’ospedale ad attuare la terapia del dolore con nutrizione per endovena mentre è stata sospesa la chemioterapia, visto che non sarebbe in grado di reggere le cure. Messina Denaro è protetto da un numero considerevole di forze dell’ordine, Esercito compreso, che presidiano gli ingressi del nosocomio.