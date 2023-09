Massimo Giletti torna a casa, nuovo programma in Rai: "Trattativa finale"

06 settembre 2023 a

Massimo Giletti "torna a casa". Il giornalista dopo la sospensione di Non è L'arena sarebbe alla "trattativa finale" per tornare da conduttore nel servizio pubblico dopo l'esperienza a La7 di Urbano Cairo. Secondo il Foglio l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi "gli offrono sette puntate genere intrattenimento", si legge in un retroscena. "Si parte dal prossimo anno", dicono fonti Rai al quotidiano secondo cui Giletti potrebbe lasciare da parte la cronaca e le inchieste per un format più orientato all'intrattenimento: "Il programma se lo inventeranno gli specialisti Rai".

Intanto martedì 5 settembre è andata in onda su Rete 4 la prima puntata di È sempre #Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer passata a Mediaset dopo decenni in Rai. Il Foglio fa notare che a Fabio Fazio il servizio pubblico "ha tolto i follower social", in riferimento alla controversia sui profili Twitter di Che tempo che fa traslocato sul Nove di Discovery, ma questo con si vedrà con Berlinguer. È partito anche il Pomeriggio 5 dell'era post Barbara D'Urso: il programmma condotto da Myrta Merlino, arrivata da La7, "ha fatto il botto di ascolti" ma in Rai, si legge nel retroscena, replicano: "Non aveva concorrenza. Appena arriva" Alberto Matano e La vita in Diretta "non c'è storia".