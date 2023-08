Massimo Giletti, retroscena su Urbano Cairo: cosa mi chiese con Berlusconi

16 agosto 2023 a

Nuovo capitolo nella battaglia tra Massimo Giletti e Urbano Cairo. Dopo l'improvvisa interruzione del programma "Non è l'arena" che andava in onda la domenica sera su La7, emergono indiscrezioni raccolte dalla procura di Firenze. Ai pm Giletti avrebbe detto che Cairo gli chiese di incontrare Silvio Berlusconi. Giletti, però, non volle incontrare il Cavaliere per non sentirsi poi in una difficile condizione psicologica.

Su Repubblica, però, c'è la precisazione di Urbano Cairo che replica alle parole di Giletti e assicura di non avregli fatto nessuna richiesta. Anzi, secondo Cairo, sarebbe stato proprio Giletti a chiedergli di incontrare Berlusconi per averlo ospite nella sua trasmissione. Il conduttore, però, fa sapere che si tratta di due episodi diversi e che la richiesta di Cairo si collocherebbe in un momento successivo. Ora saranno gli inquirenti a dover fare chiarezza su tempi e modi.