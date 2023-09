Del Debbio di sasso. Cosa mangia in diretta l'attivista per il reddito

09 settembre 2023 a

a

a

Nel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio è successo l'inenarrabile. Oggetto di discussione nel salotto di Rete 4 è stata l'abolizione del Reddito di cittadinanza, il cui posto verrà preso da due nuovi strumenti, che avranno il compito di prendersi carico di tutti i beneficiari della precedente misura. Tra le critiche che più vengono mosse al Reddito di cittadinanza, che hanno poi portato alla sua sostituzione, c’è sicuramente quella di aver fallito come misura di politica attiva per riportarne al lavoro i percettori. Quando il conduttore del programma serale, Paolo Del Debbio, ha interpellato una dei suoi ospiti, una signora chiamata proprio per dare voce a chi deve fare i conti con l'incalzare della crisi economica, in studio è calato il gelo. "Mi hanno tolto il reddito e ora come campo?", ha chiesto.

"Mi hanno tolto il reddito e ora come campo?"



La testimonianza in studio a #Drittoerovescio pic.twitter.com/RyCM6nz8mD — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 7, 2023

"Purtroppo non posso più fare la spesa, è diventato oneroso fare la spesa. Io vivo da sola con la mia gatta, è l’amore della mia vita...": così ha esordito la signora in diretta tv, quando il giornalista e conduttore di Dritto e rovescio le ha chiesto di raccontare come affronta le difficoltà economiche chi non può più ottenere i soldi della misura cancellata dal governo Meloni. La giornalista che la stava intervistando le ha allora chiesto: "Come farai?". "Io comprerò i suoi croccantini e li condividerò con lei", ha risposto, tirando fuori un sacchetto.

Video su questo argomento Giorgetti: Governo è stato coraggioso, prese decisioni importanti su superbonus e Rdc

Poi la provocazione che ha lasciato interdetti tanto Paolo Del Debbio quanto il pubblico in toto. "Ve lo faccio anche vedere, perché sinceramente non ho problemi", ha detto l'ospite, iniziando a sgranocchiare davanti alle telecamere i croccantini del micio. "Vabbè, diciamo che sembra un po’ una provocazione questa", ha ribattuto la giornalista, sua interlocutrice. "È una provocazione, è una provocazione, ma al contempo è quello che accadrà purtroppo", ha aggiunto la signora.