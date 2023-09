Alessandro Barbero svela il trucco: "Faccio finta in modo convincente"

12 settembre 2023 a

Proprio mentre sui social spopola l'imitazione di Alessandro Barbero proposta da Fiorello, lo storico ha dato il via al suo nuovo programma su La7. Ha debuttato ieri In viaggio con Barbero-Democrazia e dittatura, il contenitore ideato dal divulgatore scientifico che è un racconto alla scoperta del significato e del valore della democrazia.

Nella prima parte della puntata, Barbero si è raccontato, illustrando il suo percorso professionale e il suo rapporto con la storia, che per lui è diventata la bussola grazie alla quale orientarsi nel mondo contemporaneo. E proprio per rivelare al pubblico i suoi lati più nascosti, ha detto: "Parlo male tre o quattro lingue. Bene solo il francese". A quel punto chi lo intervista gli chiede di commentare il suo spagnolo: "Mi ha colpito il suo spagnolo".

Lo storico, forse per un fatto di umiltà o forse per una sana dose di ironia, ha spiegato qual è il suo trucco: "Non conosco lo spagnolo, faccio solo finta. Se si fa finta in modo convincente, si può assolutamente far finta di parlarlo. A me piace tantissimo pronunciare le lingue, anche quelle che non conosco", ha ammesso il divulgatore. E ancora: "È per quello che do l'impressione di sapere diverse lingue perché, in realtà, io sono in grado di pronunciare come si deve anche le lingue di cui non parlo neanche una parola".