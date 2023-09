Porta a Porta, al via la 29ª edizione: Bruno Vespa svela i super ospiti

11 settembre 2023 a

Porta a Porta riparte domani 12 settembre e sarà la 29esima edizione nel palinsesto serale di Rai1. La prima puntata è dedicata al caso Caivano, poi mercoledì 13 settembre si gioca subito l’asso, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cui seguiranno nelle settimane successive i due leader dell’opposizione, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle ed Elly Schlein del Partito Democratico. Ad annunciare la programmazione è l’ideatore e conduttore della trasmissione, Bruno Vespa, presentando nella sede Rai di viale Mazzini anche l’altra sua ‘creatura’ televisiva, Cinque Minuti, quest’ultima soltanto al secondo anno di vita.

E nel corso della presentazione Vespa, riferisce l’Adnkronos, ha lanciato una frecciatina ai critici: «Con Porta a Porta, noi portiamo alla Rai oltre il doppio rispetto a quanto costiamo. Invito i giornalisti presenti a fare un’inchiesta su costi ed entrate di altre trasmissioni, «perché un conto sono le fantasie e un conto sono i dati reali». A chi gli chiede se tra le righe della sua dichiarazione si possa rintracciare un riferimento indiretto a Fabio Fazio, Vespa prima risponde ‘evangelicamente’. «Voi lo dite...». Poi commenta: «Temo che Fazio sia troppo caro, altrimenti gli chiederei come si fa un contratto, in questo lui è veramente un grandissimo maestro». In ogni caso, «Fazio è andato via dalla Rai liberamente, Lucia Annunziata aveva ancora un anno di contratto. Non mi pare che ci siano state epurazioni...».