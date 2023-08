Belen Rodriguez, con chi esce dall'hotel: le foto che archiviano De Martino

25 agosto 2023 a

Un post che sembra archiviare (definitivamente?) la storia con Stefano De Martino e le foto con Elio Lorenzoni. Belen Rodriguez torna al centro del gossip. "Ora mi sento di nuovo bene", ha scritto la showgirl argentina a commenta di una foto su Instagram che la vede con caschetto e stivali in sella a un cavallo marrone. Tuttavia, molti follower hanno letto il post come un riferimento a Stefano De Martino e alle voci di una crisi tra i due.

Ancora più esplicite le foto pubblicate dalla rivista Grand Hotel che ha paparazzato Belen in compagnia di Elio Lorenzoni in uno dei loro ultimi weekend trascorsi insieme. Ora si troverebbero sull'Isola di Albarella, nel delta del Po, insieme alla famiglia di lei. Le foto li ritraggono mentre escono insieme dall'albergo per dedicarsi allo shopping. Tuttavia secondo NuovoTv, la crisi con De Martino sarebbe solo "una strategia mediatica", e presto la coppia potrebbe tornare insieme pubblicamente. "Amici vicino a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido" ha scritto il giornalista Alberto Dandolo su Oggi. Vera rottura o trovata promozionale? SI vedrà.