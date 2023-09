Belen Rodriguez, le foto con Elio sono una strategia di marketing: ecco perché

Alice Antico 01 settembre 2023 a

Belen Rodriguez sembra aver effettuato una mossa davvero ingegnosa. Nelle scorse ore, la showgirl sembra finalmente essersi decisa a uscire allo scoperto con il suo nuovo partner Elio Lorenzoni. Quindi, sul suo profilo Instagram personale, Belen ha pubblicato delle foto insieme a Elio: un carosello in bianco e nero alquanto sdolcinato, tanto che i più ingenui hanno subito pensato a una vendetta nei confronti di Stefano De Martino.

Ma così non è, e anzi la Rodriguez questa volta sembra averla pensata davvero bene, perché il post con Elio sarebbe una strategia mirata per promuovere la sua nuova collezione d’abbigliamento. Per questo, il popolo del web si è diviso in seguito al post di Belen, tra chi la sostiene e chi la critica duramente anche se, questa volta, alle solite parole si sono aggiunte le numerose disapprovazioni per questa mossa, come si legge su “Il giornale”. Dopo aver ufficializzato la storia con l'imprenditore lombardo, quindi, Belen ha voluto cavalcare l'onda della popolarità con l'uscita della nuova collezione di Hinnominate: una mossa furba, assolutamente non casuale e anzi ben studiata dalla showgirl, che l'ha fatta però finire al centro dell'ennesima polemica.

Oltre a lei, è stato il brand stesso a rimetterci e finire come bersaglio dell’odio degli utenti online. Difatti, nelle scorse ore l'account commerciale di “Hinnominate”, che conta attualmente oltre 130mila seguaci, è stato vittima di commenti negativi e, probabilmente, ha perso anche alcuni clienti per la mossa astuta di Belen. "Io non compro più”, scrive un utente. E ancora: "Ormai di sto brand c’è da portare rispetto a Cecilia, ragazza fantastica e di una serietà unica, 7 anni sempre insieme al suo Ignazio, brava Chechu". Insomma, il web è molto sveglio e ha dato la sua sentenza definitiva circa i fatti: la mossa di Belen è risultata errata e di cattivo gusto. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.