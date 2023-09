Porro spiazza tutti. "Sono diventate favolose": cosa dice a fine puntata

07 settembre 2023 a

a

a

È iniziata la rivoluzione in casa Mediaset. Come annunciato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, l'azienda ha imposto una virata a molti programmi televisivi. Tra i numerosi cambiamenti, anche uno stravolgimento tutto interno. È Nicola Porro il nuovo conduttore di Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Il giornalista ha raddoppiato: ha mantenuto infatti la conduzione di Quarta Repubblica, il contenitore in prime-time del lunedì sera, e ha esordito a Stasera Italia, trasmissione che fino allo scorso anno era stata affidata a Barbara Palombelli.

"Perché scatta la diffidenza". Gasparri smaschera l'ipocrisia di Saviano

Il giorno del grande debutto, Porro ha spiegato il cambiamento al pubblico di Stasera Italia così: "Bene, tra poco Stasera Italia, sesta edizione. Studio come vedete rinnovato, ma non è ovviamente rinnovato lo stile. E ovviamente la capacità di fare giornalismo che ci ha insegnato negli ultimi cinque anni Barbara Palombelli che permettetemi di salutare. Però da oggi e per le prossime settimane ci sarò io a condurre Stasera Italia".

"Perché diventano meno eroi". Antimafia, chi attacca Porro

Stasera, quando la puntata stava ormai volgendo al termine, Porro si è lasciato sfuggire una frase che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti: "Ora lasciamo la linea a Paolo Del Debbio. Le prime serate di Rete 4 sono diventate favolose, anche a livello di ascolti", ha affermato.