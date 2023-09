Segre-Seymandi, bomba di Sgarbi: "Stesso amante fiorentino di Barbara d'Urso"

06 settembre 2023 a

Pomeriggio 5 è ora nelle mani di Myrta Merlino. A partire dallo scorso lunedì, la giornalista ha cercato, come lei stessa ha ammesso, di essere l'interprete della virata imposta ai suoi canali dall'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Tra i primi ospiti a sedersi nel salotto del contenitore pomeridiano c'è stato Vittorio Sgarbi. Parlando del caso che ha infiammato le cronache dell'estate, quello di Massimo Segre e di Cristina Seymandi, il critico d'arte si è lasciato sfuggire un'informazione che, però, non è rimasta inascoltata.

Vittorio Sgarbi, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dedicata alla vicenda della Torino bene che ha riempito per giorni giornali e media, ha lanciato una vera e propria bomba di gossip. Facciamo un passo indietro. Massimo Segre, durante la festa in cui avrebbe dovuto annunciare le nozze con la compagna Cristina Seymandi, ha rinfacciato alla presunta futura moglie una serie di tradimenti. La vicenda, ripresa e poi finita sul web, ha scatenato un profluvio di reazioni di diversa natura. Se da una parte qualcuno ha parlato della decisione del banchiere come di una scelta dettata dal dolore e dalla delusione, dall'altra qualcun altro gli ha puntato il dito contro, definendo il suo gesto plateale poco rispettoso.

Come suggerisce il detto, "I panni sporchi si lavano in famiglia" ? È stata questa la domanda che ha acceso il dibattito nello studio di Pomeriggio 5. Sulla vicenda è intervenuto, tra gli altri, Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura non si è trattenuto e ha parlato di un "politico fiorentino già amante di Barbara d'Urso", riferendosi ai presunti uomini con i quali Seymandi avrebbe tradito Segre. Nessuna conferma è arrivata dal diretto interessato. Intanto Barbara d'Urso è volata a Londra e si è detta pronta per una nuova avventura.